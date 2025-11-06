Western Union Arquitecte de Solucions Salaris a Pune Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Pune Metropolitan Region a Western Union totalitza ₹4.2M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Western Union. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà Western Union Solution Architect Pune, MH, India Total per any ₹4.2M Nivell Solution Architect Base ₹4.2M Stock (/yr) ₹0 Bonus ₹0 Anys a l'empresa 2 Anys Anys d'exp 15 Anys

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimes Enviaments de Salaris

​ Filtre de Taula Subscriure's Afegir Afegir Comp Afegir Compensació

Empresa Ubicació | Data Nom del Nivell Etiqueta Anys d'Experiència Total / A l'Empresa Compensació Total ( INR ) Base | Accions (any) | Bonus No s'han trobat salaris Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Rebeu notificacions de nous salaris Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Recursos Humans / Contractació? Crea una oferta interactiva

Contribuir

Quin és el calendari d'adquisició a Western Union ?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades . Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació → Introdueix el teu Correu Electrònic Introdueix el teu Correu Electrònic Subscriu-te Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.