Western Union
Western Union Científic de Dades Salaris a India

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in India a Western Union totalitza ₹2.72M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Western Union. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Total per any
₹2.72M
Nivell
-
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Western Union?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Western Union in India és una compensació total anual de ₹5,262,392. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Western Union per al rol de Científic de Dades in India és ₹2,514,287.

