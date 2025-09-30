Directori d'empreses
Waymo
Waymo Enginyer de Programari Salaris a Warsaw Metropolitan Area

La compensació de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a Waymo oscil·la entre PLN 80.1K per year per a L3 i PLN 97.1K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Warsaw Metropolitan Area totalitza PLN 87K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Waymo. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
(Nivell d'Entrada)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Veure 3 Més Nivells
PLN 160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
WMU

A Waymo, WMUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Sistemes

Científic de Recerca

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Waymo in Warsaw Metropolitan Area és una compensació total anual de PLN 112,939. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Waymo per al rol de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area és PLN 87,756.

Altres recursos