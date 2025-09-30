Directori d'empreses
Waymo
Waymo Enginyer de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Waymo oscil·la entre $234K per year per a L3 i $900K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $355K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Waymo. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
(Nivell d'Entrada)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
WMU

A Waymo, WMUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Títols inclosos

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Sistemes

Científic de Recerca

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Waymo in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $900,429. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Waymo per al rol de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area és $353,000.

Altres recursos