Waymo Salaris

El salari de Waymo oscil·la entre $59,623 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $950,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Waymo. Darrera actualització: 8/27/2025

$160K

Enginyer de Programari
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Sistemes

Científic de Recerca

Gestor de Programes Tècnics
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Científic de Dades
L4 $255K
L5 $339K

Enginyer de Maquinari
L5 $394K
L6 $479K
Gestor de Producte
Median $418K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $950K
Gestor de Programes
Median $194K
Recursos Humans
Median $145K
Reclutador
Median $173K
Enginyer Mecànic
Median $378K
Comptable
$98K

Comptable Tècnic

Gestor d'Operacions de Negoci
$358K
Analista de Negoci
$392K
Desenvolupament de Negoci
$510K
Gestor de Ciència de Dades
$390K
Analista Financer
$265K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$59.6K
Operacions de Màrqueting
$209K
Dissenyador de Producte
$118K
Gestor de Projectes
$543K
Investigador UX
$125K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
WMU

A Waymo, WMUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

WMUs are Waymo's version of RSUs

PMF

The highest paying role reported at Waymo is Gestor d'Enginyeria de Programari with a yearly total compensation of $950,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo is $338,893.

