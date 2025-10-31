Directori d'empreses
WalkingTree Technologies
WalkingTree Technologies Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in India a WalkingTree Technologies oscil·la entre ₹358K i ₹521K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de WalkingTree Technologies. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

₹411K - ₹468K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹358K₹411K₹468K₹521K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a WalkingTree Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a WalkingTree Technologies in India és una compensació total anual de ₹520,924. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a WalkingTree Technologies per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹357,584.

