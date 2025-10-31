La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Netherlands a Walker & Dunlop oscil·la entre €128K i €175K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Walker & Dunlop. Última actualització: 10/31/2025
Compensació Total Mitjana
