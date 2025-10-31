Directori d'empreses
Walker & Dunlop
  Salaris
  Gestor d'Enginyeria de Programari

  Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Walker & Dunlop Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Netherlands a Walker & Dunlop oscil·la entre €128K i €175K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Walker & Dunlop. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

€139K - €165K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€128K€139K€165K€175K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Quins són els nivells professionals a Walker & Dunlop?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Walker & Dunlop in Netherlands és una compensació total anual de €175,221. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Walker & Dunlop per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Netherlands és €127,988.

Altres recursos