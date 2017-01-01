Directori d'empreses
Wa'ed Ventures
    Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.

    waed.net
    2013
    180
