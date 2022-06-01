Directori d'empreses
Wachter
Wachter Salaris

El salari de Wachter oscil·la entre $69,650 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $119,400 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wachter. Darrera actualització: 11/13/2025

Recursos Humans
$69.7K
Dissenyador de Producte
$119K
Gestor de Projectes
$70.4K

No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Wachter és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $119,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Wachter és $70,350.

