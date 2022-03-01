Directori d'empreses
VVDN Technologies
VVDN Technologies Salaris

El salari de VVDN Technologies oscil·la entre $1,172 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $122,400 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VVDN Technologies. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Programari
Median $100K
Enginyer de Maquinari
$1.2K
Dissenyador de Producte
$4.6K

Gestor de Producte
$122K
Arquitecte de Solucions
$39.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a VVDN Technologies és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $122,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VVDN Technologies és $39,689.

