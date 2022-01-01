Directori d'empreses
Vulcan Materials
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Vulcan Materials Company is the nation’s largest producer of construction aggregate (crushed stone, sand and gravel), asphalt, ready mix concrete, railroad ballast, and agricultural limestone.

    vulcanmaterials.com
    Lloc web
    1909
    Any de fundació
    8,373
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

