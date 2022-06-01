Directori d'empreses
Vulcan Cyber
Vulcan Cyber Salaris

El salari de Vulcan Cyber oscil·la entre $129,052 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $174,125 per a un Enginyer de Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Vulcan Cyber. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Programari
Median $129K
Operacions de Màrqueting
$148K
Enginyer de Vendes
$174K

El rol amb millor retribució reportat a Vulcan Cyber és Enginyer de Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $174,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vulcan Cyber és $147,900.

