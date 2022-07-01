Directori d'empreses
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Salaris

El salari de Voloridge Investment Management oscil·la entre $78,499 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $489,600 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Voloridge Investment Management. Darrera actualització: 10/17/2025

Enginyer de Programari
Median $200K
Analista de Dades
$78.5K
Gestor de Ciència de Dades
$490K

Científic de Dades
$248K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Voloridge Investment Management és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $489,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Voloridge Investment Management és $224,176.

