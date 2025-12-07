Directori d'empreses
Volaris Group
Volaris Group Analista Financer Salaris

La compensació total mitjana de Analista Financer in Canada a Volaris Group oscil·la entre CA$105K i CA$150K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Volaris Group. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$86.9K - $103K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$76.5K$86.9K$103K$109K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Volaris Group in Canada és una compensació total anual de CA$149,546. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Volaris Group per al rol de Analista Financer in Canada és CA$105,333.

