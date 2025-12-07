Directori d'empreses
Volaris Group
La compensació total mitjana de Operacions de Negoci a Volaris Group oscil·la entre CA$93.4K i CA$136K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Volaris Group. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$77K - $89.4K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$67.9K$77K$89.4K$98.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Volaris Group?

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Negoci a Volaris Group és una compensació total anual de CA$135,555. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Volaris Group per al rol de Operacions de Negoci és CA$93,408.

Altres recursos

