La compensació de Enginyer de Programari in Ireland a VMware oscil·la entre €85.7K per year per a P1 i €176K per year per a Staff Engineer 1. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €130K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de VMware. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
A VMware, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
Títols inclososEnviar nou títol