La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a VMware oscil·la entre ₹2.39M per year per a P1 i ₹8.43M per year per a Senior Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹6.17M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de VMware. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A VMware, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
Títols inclososEnviar nou títol