La compensació de Enginyer de Programari in Greater Austin Area a VMware oscil·la entre $163K per year per a P2 i $284K per year per a Staff Engineer 1. El paquet de compensació year mitjà in Greater Austin Area totalitza $222K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de VMware. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
P1(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
P3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
P4
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
$160K

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A VMware, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer de Sistemes

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a VMware in Greater Austin Area és una compensació total anual de $410,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VMware per al rol de Enginyer de Programari in Greater Austin Area és $228,000.

