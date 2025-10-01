Directori d'empreses
VMware
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

  • New York City Area

VMware Gestor de Producte Salaris a New York City Area

La compensació de Gestor de Producte in New York City Area a VMware oscil·la entre $200K per year per a P3 i $488K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $311K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de VMware. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A VMware, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)



PMF

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gestor de Producte by VMware in New York City Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $487,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by VMware vir die Gestor de Producte rol in New York City Area is $230,000.

