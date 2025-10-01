Directori d'empreses
VMware
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

  • Greater Bengaluru

VMware Gestor de Producte Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Gestor de Producte in Greater Bengaluru a VMware oscil·la entre ₹3.61M per year per a P3 i ₹13.27M per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹6.29M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de VMware. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A VMware, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a VMware in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹15,105,558. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VMware per al rol de Gestor de Producte in Greater Bengaluru és ₹5,543,600.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a VMware

Empreses relacionades

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos