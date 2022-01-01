VK Salaris

El salari de VK oscil·la entre $16,887 en compensació total anual per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $201,000 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VK. Darrera actualització: 9/16/2025
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A VK, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
