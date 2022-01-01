Directori d'empreses
VK
VK Salaris

El salari de VK oscil·la entre $16,887 en compensació total anual per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $201,000 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VK. Darrera actualització: 9/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Enginyer iOS

Enginyer Android

Enginyer de Software Mòbil

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Producció

Enginyer de Software de Seguretat

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Científic de Dades
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Gestor de Producte
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analista de Dades
Median $39K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $80.2K
Dissenyador de Producte
Median $36.6K

Dissenyador UI

Gestor de Projectes
Median $45.4K
Analista de Ciberseguretat
Median $30K
Màrqueting
Median $31.5K
Gestor d'Operacions de Negoci
$16.9K
Analista de Negoci
$18.2K
Desenvolupament de Negoci
$47.2K
Gestor de Ciència de Dades
$201K
Enginyer de Maquinari
$101K
Recursos Humans
$31.8K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$47K
Jurídic
$32K
Reclutador
$37.3K
Arquitecte de Solucions
$62.6K

Arquitecte de Dades

Gestor de Programes Tècnics
$70.2K
Investigador UX
$34.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A VK, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a VK és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VK és $42,804.

Altres recursos