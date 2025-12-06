Directori d'empreses
Vizient
Vizient Analista Financer Salaris

La compensació total mitjana de Analista Financer in United States a Vizient oscil·la entre $83K i $121K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Vizient. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$95.3K - $109K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$83K$95.3K$109K$121K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Vizient?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Vizient in United States és una compensació total anual de $120,909. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vizient per al rol de Analista Financer in United States és $82,997.

