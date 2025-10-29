Directori d'empreses
Vivian Health
Vivian Health Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in United States a Vivian Health totalitza $221K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Vivian Health. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Total per any
$221K
Nivell
-
Base
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bonus
$12K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Vivian Health?
El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Vivian Health in United States és una compensació total anual de $230,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vivian Health per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $201,000.

