Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Mexico a Vitesco Technologies oscil·la entre MX$2.02M i MX$2.93M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Vitesco Technologies. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Rang Habitual
Rang Possible
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Vitesco Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Vitesco Technologies in Mexico és una compensació total anual de MXMX$55,640,066. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vitesco Technologies per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Mexico és MXMX$38,340,220.

