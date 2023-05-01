Directori d'empreses
Visual Data Media Services
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Visual Data Media Services Salaris

El salari de Visual Data Media Services oscil·la entre $32,249 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $110,550 per a un Analista de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Visual Data Media Services. Darrera actualització: 9/16/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Analista de Dades
$111K
Operacions de Màrqueting
$45.7K
Vendes
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Enginyer de Programari
$32.2K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Visual Data Media Services és Analista de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $110,550. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Visual Data Media Services és $62,653.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Visual Data Media Services

Empreses relacionades

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos