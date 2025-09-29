Directori d'empreses
Visma
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Visma Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Finland a Visma totalitza €58.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Visma. Última actualització: 9/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Total per any
€58.8K
Nivell
L2
Base
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Visma?

€160K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gestor de Producte by Visma in Finland is 'n jaarlikse totale vergoeding van €72,135. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Visma vir die Gestor de Producte rol in Finland is €58,812.

Altres recursos