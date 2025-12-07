Directori d'empreses
Visby Medical
Visby Medical Analista Financer Salaris

La compensació total mitjana de Analista Financer in United States a Visby Medical oscil·la entre $131K i $186K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Visby Medical. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$149K - $169K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$131K$149K$169K$186K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Visby Medical?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Visby Medical in United States és una compensació total anual de $186,440. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Visby Medical per al rol de Analista Financer in United States és $131,140.

