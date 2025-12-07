Directori d'empreses
Visai Labs
Visai Labs Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Màrqueting in India a Visai Labs oscil·la entre ₹346K i ₹502K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Visai Labs. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$4.5K - $5.2K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Visai Labs?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Visai Labs in India és una compensació total anual de ₹502,267. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Visai Labs per al rol de Màrqueting in India és ₹346,100.

Altres recursos

