Virginia Tech
Virginia Tech Salaris

El salari de Virginia Tech oscil·la entre $33,150 en compensació total anual per a un Enginyer Biomèdic a la banda baixa fins a $91,540 per a un Enginyer de Materials a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Virginia Tech. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Científic de Dades
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Enginyer de Maquinari
Median $42K
Enginyer Biomèdic
$33.2K
Enginyer Químic
$51K

Enginyer de Recerca

Tecnòleg de la Informació (TI)
$78K
Enginyer de Materials
$91.5K
Arquitecte de Solucions
$75.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Virginia Tech és Enginyer de Materials at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $91,540. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Virginia Tech és $68,640.

