Vinted
Vinted Científic de Dades Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Vinted. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

€72.1K - €87.1K
Germany
Rang Habitual
Rang Possible
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Rang Habitual
Rang Possible

€141K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Vinted, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Vinted in Germany és una compensació total anual de €91,863. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vinted per al rol de Científic de Dades in Germany és €67,313.

Altres recursos