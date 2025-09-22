Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in Lithuania a Vinted oscil·la entre €52.8K i €76.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Vinted. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Rang Habitual
Rang Possible
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Vinted, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

The highest paying salary package reported for a Desenvolupament de Negoci at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €76,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Desenvolupament de Negoci role in Lithuania is €52,835.

