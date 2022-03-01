Directori d'empreses
Vinted
Vinted Salaris

El salari de Vinted oscil·la entre $33,163 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $127,917 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Vinted. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Enginyer de Software Backend

Reclutador
Median $33.2K
Desenvolupament de Negoci
$73.3K

Analista de Dades
$73.1K
Científic de Dades
$90K
Recursos Humans
$58.6K
Jurídic
$110K
Operacions de Màrqueting
$49.7K
Dissenyador de Producte
$70.1K
Gestor de Producte
$99.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$128K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Vinted, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Vinted és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $127,917. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Vinted és $73,173.

Altres recursos