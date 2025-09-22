La compensació total mitjana de Enginyer de Vendes in United States a Verkada oscil·la entre $84K i $117K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025
Compensació Total Mitjana
A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)
30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)
40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)
