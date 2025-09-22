Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Enginyer de Vendes in United States a Verkada oscil·la entre $84K i $117K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$90K - $106K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$84K$90K$106K$117K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

30%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)

15%

ANY 1

25%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)



Altres recursos