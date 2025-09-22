Directori d'empreses
Verkada
Verkada Operacions d'Ingressos Salaris

El paquet de compensació mitjà de Operacions d'Ingressos a Verkada totalitza $190K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Total per any
$190K
Nivell
L4
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Verkada?

$160K

Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

30%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)

15%

ANY 1

25%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions d'Ingressos a Verkada és una compensació total anual de $226,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verkada per al rol de Operacions d'Ingressos és $185,000.

Altres recursos