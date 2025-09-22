La compensació de Gestor de Producte in United States a Verkada totalitza $157K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
10%
ANY 1
20%
ANY 2
30%
ANY 3
40%
ANY 4
A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)
30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)
40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)
15%
ANY 1
25%
ANY 2
30%
ANY 3
30%
ANY 4
A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)
30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)