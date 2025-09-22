Directori d'empreses
Verkada
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Verkada Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United States a Verkada totalitza $157K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 2 Més Nivells
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

30%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)

15%

ANY 1

25%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Verkada in United States és una compensació total anual de $795,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verkada per al rol de Gestor de Producte in United States és $155,000.

Altres recursos