Verkada
Verkada Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verkada. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Rang Habitual
Rang Possible

£121K

Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

30%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (3.33% mensual)

15%

ANY 1

25%

ANY 2

30%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Verkada, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 15% s'adquireix en el 1st-ANY (15.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.50% mensual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (2.50% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Verkada és una compensació total anual de £56,336. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verkada per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és £39,626.

