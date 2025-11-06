La compensació de Gestor de Programes Tècnics in Greater Dallas Area a Verizon totalitza $180K per year per a Principal Technical Program Manager. El paquet de compensació year mitjà in Greater Dallas Area totalitza $201K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Technical Program Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)