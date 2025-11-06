Directori d'empreses
Verizon
Verizon Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a India

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Verizon totalitza ₹5.79M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹5.79M
Nivell
SMTS
Base
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Verizon?
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Verizon in India és una compensació total anual de ₹14,815,154. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹5,563,922.

