Verizon Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a Greater Dallas Area

La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Dallas Area a Verizon totalitza $196K per year per a DMTS. El paquet de compensació year mitjà in Greater Dallas Area totalitza $215K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/6/2025

Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Verizon in Greater Dallas Area és una compensació total anual de $280,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Dallas Area és $222,000.

