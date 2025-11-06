La compensació de Enginyer de Programari in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area a Verizon oscil·la entre $79K per year per a MTS 1 i $156K per year per a PMTS. El paquet de compensació year mitjà in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area totalitza $83K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
$79K
$77K
$2K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
