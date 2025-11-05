Directori d'empreses
Verizon Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Verizon oscil·la entre ₹898K per year per a MTS 1 i ₹4.33M per year per a SMTS. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹3.49M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
(Nivell d'Entrada)
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Veure 4 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Verizon in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹6,829,621. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru és ₹3,902,912.

