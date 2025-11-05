La compensació de Enginyer de Programari in Chennai Metropolitan Area a Verizon oscil·la entre ₹794K per year per a MTS 1 i ₹3.25M per year per a MTS 4. El paquet de compensació year mitjà in Chennai Metropolitan Area totalitza ₹2.97M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.4K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.82M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.25M
₹2.71M
₹358K
₹174K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Títols inclososEnviar nou títol