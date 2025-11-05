Directori d'empreses
Verizon
La compensació de Enginyer de Programari in Atlanta Area a Verizon oscil·la entre $107K per year per a MTS 2 i $159K per year per a PMTS. El paquet de compensació year mitjà in Atlanta Area totalitza $114K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MTS 1
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$107K
$94.9K
$3K
$9K
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Verizon in Atlanta Area és una compensació total anual de $195,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Enginyer de Programari in Atlanta Area és $114,000.

