La compensació de Gestor de Producte in New York City Area a Verizon oscil·la entre $109K per year per a Associate Product Manager i $217K per year per a Principal Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
34%
ANY 3
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)