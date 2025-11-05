Directori d'empreses
Verizon
Verizon Gestor de Producte Salaris a New York City Area

La compensació de Gestor de Producte in New York City Area a Verizon oscil·la entre $109K per year per a Associate Product Manager i $217K per year per a Principal Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Verizon in New York City Area és una compensació total anual de $241,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Gestor de Producte in New York City Area és $200,000.

