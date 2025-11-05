Directori d'empreses
Verizon
Verizon Analista de Negoci Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Analista de Negoci in New York City Area a Verizon totalitza $91.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verizon. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total per any
$91.2K
Nivell
L8
Base
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Verizon?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (34.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Verizon, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Verizon in New York City Area és una compensació total anual de $131,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verizon per al rol de Analista de Negoci in New York City Area és $84,600.

Altres recursos