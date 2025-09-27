Directori d'empreses
Verity Knowledge Solutions
Verity Knowledge Solutions Banquer d'Inversions Salaris

La compensació total mitjana de Banquer d'Inversions in India a Verity Knowledge Solutions oscil·la entre ₹669K i ₹913K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Verity Knowledge Solutions. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

₹716K - ₹866K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹669K₹716K₹866K₹913K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

The highest paying salary package reported for a Banquer d'Inversions at Verity Knowledge Solutions in India sits at a yearly total compensation of ₹913,278. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verity Knowledge Solutions for the Banquer d'Inversions role in India is ₹669,212.

Altres recursos