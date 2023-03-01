Directori d'empreses
Veriff
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Veriff Salaris

El salari de Veriff oscil·la entre $24,788 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $115,575 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Veriff. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $70.8K
Gestor de Ciència de Dades
$94.8K
Científic de Dades
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Recursos Humans
$94.3K
Gestor de Producte
$114K
Gestor de Projectes
$24.8K
Vendes
$116K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$80.3K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Veriff és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $115,575. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Veriff és $94,528.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Veriff

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Intuit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos