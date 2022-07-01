Directori d'empreses
VergeSense
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

VergeSense Salaris

El salari de VergeSense oscil·la entre $113,706 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $276,375 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de VergeSense. Darrera actualització: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Maquinari
$276K
Dissenyador de Producte
$184K
Gestor de Producte
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Gestor de Projectes
$114K
Enginyer de Programari
$167K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a VergeSense és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $276,375. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a VergeSense és $184,075.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a VergeSense

Empreses relacionades

  • Uber
  • Roblox
  • Tesla
  • Facebook
  • Amazon
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos