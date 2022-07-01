Directori d'empreses
Verana Health
Verana Health Salaris

El salari de Verana Health oscil·la entre $161,000 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $192,500 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Verana Health. Darrera actualització: 10/16/2025

Enginyer de Programari
Median $193K
Científic de Dades
Median $161K
Gestor de Producte
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

El rol amb millor retribució reportat a Verana Health és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $192,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verana Health és $176,880.

