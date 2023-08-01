Directori d'Empreses
Vectara
Vectara Salaris

El rang de salaris de Vectara varia de $120,600 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $180,900 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Vectara. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $159K
Científic de Dades
$181K
Vendes
$121K

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Vectara és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $180,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Vectara és de $158,750.

